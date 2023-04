Pueyo posa en valor el món universitari per convertir Lleida en capital agrobiotech

L'i candidat a la reelecció,, ha mantingut aquest dimecres una trobada amb diversos estudiants delde la, per escoltar i atendre les seves peticions i abordar quins són els reptes de la ciutat per a consolidar Lleida com la capital Agrobiotech del sud d'Europa.Des d'ERC Lleida es fa una aposta per garantir el dret a l'educació i a la formació de totes les persones, i a fer de Lleida una de les principals ciutats en l'àmbit agrobiotech. Pueyo ha indicat que "passa per ser una ciutat universitària i tenir en compte el talent que formem", per això, cal continuar creant polítiques adreçades al futur dels més joves, fent de Lleida, ciutat i terra de talent i d'oportunitats.En la trobada, Pueyo ha volgut conèixer launiversitari entorn de la consolidació de Lleida com la capital Agrobiotech i ha explicat les eines i els serveis que els ofereix les instal·lacions del Parc Agrobiotech; a més, Pueyo i l'alumnat han compartit idees per tal de contribuir en la millora del Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari de la Universitat de Lleida.