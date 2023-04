25 municipis de Ponent ja tenen alcalde abans de les eleccions

Alcaldes abans del 28-M

Les llistes electorals s'han fet oficials aquest dimecres i un total de 25 municipis i Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de la plana de Lleida ja saben qui serà el seu alcalde després del 28 de maig. En aquestes localitats només s'ha registrat una única candidatura, de manera que els aspirants a l'alcaldia no tindran competència a les urnes.En aquesta llista hi ha noms coneguts de la política lleidatana com Miquel Plensa, president del Consell Comarcal de la Noguera, Anna Feliu, exdiputada convergent, Estefania Rufach, presidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) o Mario Urrea, president de l'Associació de Micropobles de Catalunya.Algerri:Barbens:Castelló de Farfanya:Cervià de Garrigues:Corbins:Fontllonga:Gerb:Guimerà:Ivars d'Urgell:L'Albi:Llardecans:Massalcoreig:Oliola:Os de Balaguer:Preixens:Puiggròs:Puigvert d'Agramunt:Sunyer:Torrebesses:Verdú:Vilanova de Bellpuig:Vinaixa:EMD Sucs:EMD El Talladell: