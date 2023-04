Vidal incorpora tres cares noves en els primers llocs de la llista d'ERC a Balaguer

La llista d'ERC a Balaguer

El Paer en cap de Balaguer,, ha incorporat tres noves cares en els primers llocs de la llista electoral. L'actual alcalde aspira a la reelecció ambcom a número dos icom a tercer candidat. Pel quart lloc, els republicans han fitxat, treballadora social del Consell Comarcal de la Noguera i coordinadora de la Fundació Salut i Comunitat a la capital de la Noguera.La cinquena posició ha estat confiada a, infermer i membre de l'Esplai Gaspar de Portolà. Rere seu hi serà, actual paera d'Esports de la ciutat, i en setè lloc, l'empresari. Les regidorescompleten els nou primer noms de la candidatura.L'actual paer d'Urbanisme,, no repetirà a la llista republicana com tampoc ho farà l'edil de Medi Ambient,, i el paer de Cultura,, que anirà en els darrers llocs de la candidatura.1. Jordi Ignasi Vidal i Giné2. Ester Guarné i Tanyà3. Kevin Bruque i Domínguez4. Idoia Llusà i Roigé5. Eric Cobo i Badia6. Gemma Vilarasau i Cinca7. Carlos Martínez i Carricondo8. Laura Corsà i Forcat9. Amàlia Castellarnau i Font10. Xavier Salvia i Peiró11. Laia Torremorell i Amat12. Pol Baldomà i Diaz13. Teresa Castellà i Mata14. Jordi Delsams i Torrente15. Neus Larré i Ferrer16. Arnau Torrente i Capdevila17. Mari Pau Ortiga i BecerraSuplents:S.1 Josep Ignasi Tejedor i BonedS.2 Laura Baulies i BellmuntS.3 Xavier Vilaseca i RipollS.4 Roser Jurado i ReguéS.5 Rafel Molina i FernàndezS.6 Mercè Vilarasau i FarréS.7 Jordi Prió i BurguésS.8 Núria Fontanet i LardiezS.9 Albert Morelló i BaróS.10 Josep Torruella i Riasol