La previsió del temps: temperatures altes i sense pluges a Ponent

Pluges a la meitat nord del país durant la tarda

La temperatura anirà pujant progressivament al llarg de la setmana. En aquest vídeo us expliquem el pronòstic a mitjà termini. https://t.co/uBItj2sDhW — Meteocat (@meteocat) April 24, 2023

Després d'un cap de setmana primaveral per celebrari un dilluns de calma meteorològica, eld'aquest dimarts apunta a pluges durant la tarda a mig país. Per contra, segons la previsió del(Meteocat), els termòmetres van cap amunt, sobretot a l'oest del territori. Una calor anòmala per aquestes dates protagonitzarà tota la setmana.Elindica que a Barcelona es registraran 13 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins als 22 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins als 10 graus al matí i arribarà als 24 a la tarda. A Lleida , es registraran 12 graus a primera hora i 26 després de dinar, mentre que a Tarragona , el mercuri s'elevarà des dels 14 graus matinals fins als 23.La gran amenaça del cel vindrà durant la tarda d'aquest dimarts i principalment a la meitat nord del país. Els ruixats poden produir-se ja a final del matí ali el, però mentre avanci el dia són possibles també a les comarques dei a la. La intensitat pot ser entre feble i moderada, mentre que puntualment es poden produir tempestes i també calamarsa.