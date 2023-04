El bomber ferit al bloqueig independentista de l'A‑2, serà jutjat per desobediència als agents

Imatge del bomber que va ser ferit a l'A-2 Foto: ACN

Ela conseqüència delconvocat pelsela l', serà jutjat el 10 de maig acusat de desobediència als agents, tal com informen les Plataformes Antirepressives de Ponent i Barcelona, el Grup de Suport Soses27M i Bombers per la República.Aquestes entitats han anunciat unael pròxim 6 de maig a Lleida i una concentració per acompanyar el bomber el 10 de maig al judici. Critiquen que "" mentre "l'agressor té impunitat", ja que l'ara acusat va presentar una denúncia contra els agents que l'havien agredit, aportant informes mèdics i vídeos, però va ser arxivada.Els fets van tenir lloc el 27 de març de 2018. Els CDR van tallar l'A-2 en sentit Barcelona al matí i a dos quarts de cinc també en sentit Saragossa. Els manifestants protestaven per lai per reclamar la llibertat dels empresonats. Els Mossos d'Esquadra van desallotjar els concentrats cap a les sis de la tarda i hi va haver un ferit, l'ara denunciant, de 44 anys, que va ser atès pels serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i va ser traslladat en ambulància a un centre hospitalari.Des de Soses27M,i les plataformes antirepresives de Ponent i de Barcelona, fan una crida a no deixar sol cap represaliat. Entenen que no és un fet aïllat i que "la repressió afecta a tota persona que lluita i s'organitza pels nostres drets i llibertats democràtiques".