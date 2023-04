Balaguer celebra la Nit de la Cultura amb l'Avenç i Ignasi Aldomà com a protagonistes

La ciutat de Balaguer ha celebrat aquest dissabte la II Nit de la Cultura, en la qual s’ha fet entrega de, així com els projectes seleccionats per a les Beques de Suport a la Creació que concedeix la Paeria de Balaguer, amb la voluntat de promocionar projectes de creadors locals.Primerament s’han donat a conèixer els projectes que han estat seleccionats per a rebre les Beques de Suport a la Creació. A la convocatòria s’hi van presentar un total de nou projectes, dels quals el jurat va seleccionar Produccions Guiot, pel projecte "Samurai", una obra de teatre en format monòleg; Cooperativa ÀÓ Càmeres i Acció pel projecte "Haikurts", uns micrometratges inspirats en l’estructura mètrica dels poemes japonesos haiku;, per la realització d’un conte il·lustrat sobre Balaguer adreçat a infants, que tractarà sobre la història, la cultura i l’entorn de la ciutat;, pel projecte "El cantar de las calles", un curtmetratge de ficció ambientat als anys noranta; i, amb la proposta del còmic "Arnau Mir de Tost. El joc d’escacs islàmic" amb una activitat vinculada.L’acte ha continuat amb l’entrega dels, els quals s’han atorgat en categoria individual a, i en categoria col·lectiva a la. Durant l'acte s'han entregat també els premis Ziryab de llegenda i composició musical.n'han estat els guanyadors.Finalment, s’ha fet entrega dels Premis d’Honor de la Cultura, els quals han estat per a l’, per la tasca durant l’any en el que la ciutat de Balaguer ha estat capitalitat de la sardana; i per a l’, amb motiu del seu centenari i la seva trajectòria, el qual no es va poder commemorar a causa de la pandèmia.L’acte ha finalitzat amb l’actuació musical de, amb la preestrena del disc "Un dring en el silenci", amb poemes de Josep Vallverdú, i la projecció d’un vídeo resum de l’activitat cultural a la ciutat durant l’any passat. El Paer de Cultura,, ha destacat la importància del foment de l’activitat cultural i de la promoció dels projectes multidisciplinaris que atansen la creació, l’art, la literatura i la música a la ciutadania. Torrente ha aprofitat l'acte per acomiadar-se com a regidor atès que no continuarà la propera legislatura.