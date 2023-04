El Sant Jordi a Lleida, un dels «més excepcionals» dels darrers anys

Lad'aquest diumenge a la capital del Segrià s'ha convertit en una de les "" dels darrers anys, segons el president del Gremi de Llibreters de Lleida, Jordi Caselles. Ho serà tant per l'elevada afluència de públic des de primera hora del matí a l'i a la, com per la trentena d'escriptors de Ponent que enguany han presentat les seves publicacions amb motiu de la jornada literària. En aquest sentit, Caselles ha percebut que els llibres desón part dels que més interès haurien generat durant la jornada, a falta de les dades oficials que pugui publicar el Gremi de Llibreters de Catalunya.Al llarg de tot el dia, més d'una trentena d'escriptors de Ponent han signat les seves noves publicacions, unaper Sant Jordi a la capital del Segrià, que ha comptat amb uns 150 punts de venda de llibres i roses així com de materials i marxandatge de desenes d’entitats i col·lectius.Des del Gremi de Llibreters de Lleida s'ha destacat, entre les novetats locals, "La llarga migdiada de Déu" de l'escriptor Pep Coll, "Després de la tempesta" d'Emili Bayo, "Sabó de casa" de Montse Vendrell o "Pecats capitals" de Carles Porta. "Han funcionat molt bé" ha assegurat Caselles.Prova d'això són les cues de persones que s'han format en algunes de les parades on aquests i altres autors com, entre altres, han signat els seus exemplars.