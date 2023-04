Elsvan detenir aquest dijous aun home de 39 anys acusat de tres delictes d'estafa comesos a la comarca de l'Urgell amb el mètode del "".Segons els Mossos, l'estafador actuava sempre de la mateixa manera. Primer,fent-les creure que tenien un amic o familiar en comú, creant un, i després les feia creure que aquesta persona en comú havia mort i que necessitava diners per anar al sepeli i fer front a les. La quantitat de diners estafada a les 3 víctimes ascendeix a 1.570 euros. La investigació continua oberta i no es descarta que el detingut estigui implicat en altres fets similars.La detenció és el resultat d'una, després de tenir coneixement que el dia anterior s'havien produït dues estafes, a Bellpuig i Anglesola, amb la modalitat coneguda com 'el fals amic o familiar'. El dia 5 d'abril es va denunciar un tercer fet a Anglesola amb el mateix 'modus operandi'.La investigació iniciada pels Mossos d'Esquadra va permetre identificar al presumpte autor dels fets, que va ser detingut aquest dijous a Cervera com a presumpte autor de tres delictes d'estafa. El detingut,, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.