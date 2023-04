Elha condemnat a penes de tres i quatre mesos de presó els tres activistes que l'octubre del 2018 vana la capital del Segrià i van penjar una pancarta que deia "Lluitem pels drets i les llibertats democràtiques. Pablo Hasel llibertat".Segons recull l'apartat de fets provats de la sentència, l'acció va durar dotze minuts, i els activistes van aconseguir l'objectiu malgrat l'. El text els condemna per un delicte de coaccions i recull que dos dels condemnats van forcejar amb una treballadora, sense que resultés lesionada. A aquests dos els condemna a quatre mesos de presó, mentre que a la tercera la condemna a tres perquè no va exercir "cap acte de violència".Durant el judici, els tres ara condemnatsperò van puntualitzar que aquesta havia estat "pacífica" i que no havien agredit ni coaccionat ningú.El jutge no ho ha entès així, i haen l'enfrontament dels activistes amb els treballadors de l'oficina dels socialistes lleidatans. De fet, la sentència recull que les tres persones jutjades van entrar a l'oficina al costat d'un menor i de deu persones més. El menor, afirma el text, va arribar a empènyer una de les treballadores.El personal de l'oficina que va declarar com a testimoni va afirmar haver-se sentit intimidat per l'acció de la quinzena de persones que van entrar-hi.