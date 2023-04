Joan Pla torna a liderar la llista de Balaguer Ara Sí amb un equip renovat

estarà de nou al capdavant de la llista dea les eleccions municipals del 28 de maig.Pla, comerciant de 52 anys, aspira a un tercer mandat com a regidor a la capital de la Noguera, on va arribar a formar part de l’equip de govern en el període 2015-2019 com a regidor d’Acció Social i Habitatge, i que actualment és a l’oposició.De fet, aquests són àmbits en què la candidatura de Balaguer Ara Sí considera que cal donar un nou impuls des de la Paeria.Pla considera que “cal que des de l’Ajuntament es faci política des de la proximitat al ciutadà, centrant-nos en el dia a dia i en la política de carrer per saber quines són les inquietuds dels balaguerins i les balaguerines”. Balaguer Ara Sí espera poder reprendre lesque va poder impulsar durant el seu pas pel govern municipal.Els primers llocs de la candidatura de Balaguer Ara Sí la integren, al costat de Joan Pla,