El Canal d’Urgell tancarà el reg la setmana vinent per manca de pluges

El Segarra-Garrigues no tancarà, de moment

Un pagès al Canal d'Urgell Foto: ACN / Oriol Bosch

El ple de la Junta de Govern de la Comunitat General deha acordat elpel proper dimarts 25 d'abril a causa de la falta de pluges i les reserves al mínim del sistema Oliana-Rialb que només garanteixen aigua pels abastaments.El president del canal, Amadeu Ros, ha assegurat que és la primera vegada a la història que es pren una mesura tant dràstica que suposa tallar el reg quan tot just fa un mes que es va obrir el canal.La comunitat de regants ha insistit en demanar que no es plantin cultius d'estiu i estima pèrdues milionàries. La setmana que ve hi ha una reunió a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) on es parlarà de laEl tancament del canal la setmana vinent posa en alerta els regants d’altres infraestructures. En aquest sentit, els responsables del Segarra-Garrigues apunten que, de moment, no es contempla tancar el canal de forma immediata, per bé que no poden assegurar un desenvolupament de la campanya normal si no plou en les darreres setmanes.La (CHE) constata que lesa la conca del Segre sóndels cultius agrícoles. Això, després d'assegurar aquest dimarts a la junta de desembassament celebrada a Saragossa que les reserves alsnomés poden garantir els abastiments i caudals ecològics.La CHE s'ha mostrati ha admès que les previsions d'aportacions d'aigua que esperaven sumar durant aquests darrers dies no s'han complert. L'organisme afirma que la seva prioritat són els abastiments i demana fer un esforç perquè la població sigui conscient de la situació de sequera actual.