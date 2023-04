Un oli d'oliva de Juncosa, reconegut a Nova York i Japó

Cooperativa de Juncosa

L'oli d'oliva verge extra, de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Juncosa, ha estat reconegut amb la medalla d'or a Nova York i al Japó, i ha rebut el guardó al millor oli de Catalunya produït a cooperatives als, organitzats per l'Aquests prestigiosos reconeixements tenen com a finalitat posar en valor l'excel·lència i l'alta qualitat dels millors olis d'oliva verge extra del món. En aquesta ocasió, Taste of Earth es troba a l', rebent la màxima puntuació organolèptica en el tast a cegues d'experts en maridatge i selecció.Amb els premis obtinguts, aquest oli singular, suma tres guardons més, juntament amb els assolits anteriorment a diferents, els Estats Units, l'Àsia o l'Orient Mitjà.La Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Juncosa es va fundar l'any 1919 per un grup de pagesos disposats a unir esforços i treballar junts per salvaguardar els seus interessos i comercialitzar l'oli de forma conjunta. Avui en dia, amb més de cent anys d'història, es dedica a laamb el segell de la DOP Les Garrigues.