Laestima undeen la construcció delamb una previsió total de l'obra de. Suposa un 16,5% més respecte els. Així ho recull un uniforme de l'òrgan fiscalitzador que també evidencia desviacions, a més de en la vessant econòmica, en la temporal - demora en l'execució -, i d'ús - superfície que pot ser regada i en reg inferior al previst-. L'informe assenyala que cal més rigor en les fases de preparació i adjudicació dels contractes i recomana a la Generalitat que faci una previsió més realista dels terminis i costos d'execució per a la finalització total del projecte hidràulic.El projecte del Canal Segarra-Garrigues va néixer amb la finalitat de70.150 hectàrees (ha) de terres de secà del marge esquerre del riu Segre de les comarques de Ponent. Aquesta xifra, però,a 64.995 ha el 2022 i d'aquestes, la superfície que pot ser regada i en reg fa un any era, respectivament, de 21.896 ha i 11.647 ha, xifres inferiors a la previsió inicial, segons detalla la Sindicatura de Comptes.L'òrgan també posa de relleu que els usuaris del canal no els han facilitati rescabalament a la Generalitat del cost total de les obres de la xarxa de regulació i transport, ni de l'impacte pressupostari, economicofinancer i patrimonial de l'operació.També destaca quede servei que consta en el contracte fasede Catalunya i tampoc s'ha aportat informació de com s'ha calculat aquesta tarifa, així com també recrimina manca de justificació en diverses de les modificacions del contracte.