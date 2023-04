La previsió del temps per aquest dijous: pugen les temperatures a Ponent

Demà, s'esperen alguns xàfecs a la tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental, i a punts de la resta del quadrant nord-est. Més informació a: https://t.co/dvBoqBQUyJ pic.twitter.com/Aop44OsoU5 — Meteocat (@meteocat) April 19, 2023

Dissabte, canvi de temps

Després d'un dimecres dominat pel sol, els núvols i els ruixats repartits arreu del país, aquest. Si durant aquesta jornada hem arribat a tocar els 25 graus en alguns punts de l'interior, en les pròximes 24 hores podrem arribar fins als 28. Aquests registres a l'alça es notaran des de primera hora del matí, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (). Els valors màxims s'assoliran a fondalades de la depressió Central i a l'interior de les Terres de l'Ebre on arribaran als 29 ºC.Durant el dia, només hi haurà intervals dealts a bona part del territori, i baixos sobretot a l'extrem sud i al nord del cap de Creus. En el centre de la jornada, però creixeran força nuvolades. També hi hauràd'intensitat feble o moderada al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector oriental, que vindran acompanyats de tempesta i calamarsa. No obstant això, latambé podria arribar a altres punts del quadrant nord-est. La cota de neu voltarà els 2.400 metres.Divendres el temps serà més estable i per a dissabte s'espera que arribi un sistema frontal que portarà precipitacions. La temperatura es mantindrà força suau. Pel que fa al vent, aquest dijous bufarà de component sud i oest a l'interior de la meitat oest i de component sud a la resta, entre fluix i moderat, amb alguns cops forts durant la tarda a trams de la meitat nord del litoral i prelitoral. Malgrat això, fins a mig matí i de nou a partir del vespre quedarà fluix i de direcció variable.