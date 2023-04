L'acusat de violar una menor discapacitada a Rosselló reconeix els fets i accepta 11 anys de presó

L'acusat deamb discapacitat ael 26 de setembre del 2021 ha estat condemnat aper un delicte continuat d'agressió sexual, després de reconèixer els fets en el judici celebrat aquest dimecres a l'. Els altres tres acusats, que també han reconegut els fets, han acceptat 3 anys i mig de presó dos d'ells i 5 anys l'altre, com a cooperadors necessaris d'un delicte d'agressió sexual. Les parts han acordat rebaixar la pena inicial de 15 anys de presó als quatre en aplicar l'. El pacte entre les parts contempla també que els quatre acusats hauran d'indemnitzar entre tots amb 50.000 euros la víctima per danys morals.Tant els acusats com la víctima són de nacionalitat marroquina i, a més de la pena de presó,un cop hagi complert tres quarts de la pena. Les parts han arribat a un acord després que els 4 acusats hagin reconegut els fets i la jutgessa ha dictat sentència "in voce".A més de la pena de presó, l'autor material dels fets ha estat condemnat a. A més se li prohibeix treballar en qualsevol feina que impliqui contacte amb menors durant 14 anys i no es podrà comunicar ni acostar a menys de. Als altres acusats se'ls prohibeix treballar amb menors durant un període d'entre 6,5 i 8 anys, acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant un temps d'entre 4,5 i 6 anys i se'ls imposa entre 5 i 6 anys de llibertat vigilada.Segons ha quedat provat després que els acusats hagin reconegut els fets, la menor, en més d'una ocasió, al pis que els agressors compartien, mentre que els altres tres no van fer res per impedir-ho. En conèixer-se l'agressió, es van organitzar diverses concentracions de rebuig, tant a Rosselló com a Lleida, en suport a la víctima i contra els delictes sexuals.