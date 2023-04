El músic i docent Constantí Sotelo, premi Josep Anselm Clavé per la seva trajectòria

La Coral Càrmina i Arnau Tordera, premiats

El músic i docent balagueríha estat reconegut amb elper la seva trajectòria en el món del cant coral a Catalunya. La Federació de Cors de Clavé li valora el bagatge i la tasca de Sotelo com a impulsor i "peça clau en la introducció de la formació musical als instituts".Nascut a Pereira (Ourense) l'any 1939, Sotelo va estudiar filosofia, teologia i música al Conservatori Superior de Música de Barcelona. La passió musical la va acompanyar de la seva vocació de capellà: es va ordenar als 27 anys i va exercir durant dotze anys, la major part a la ciutat de, on va ser vicari del rector, organista de l'església i professor a l'escola. Anys després va penjar els hàbits per amor. Actualment està casat i té dos fills i sis nets.Sotelo és fundador de la, promotor delsi director de lade Nou Barris. El seu entusiasme per la docència el va portar a aconseguir, a través d'una associació de professors de música que ell presidia, que el Ministeri d'Educació acceptés incloure la formació musical als instituts. També és l'iniciador i coordinador artístic de lesde Catalunya. L'any 2000, i per a aquest acte, va compondre el Cant per a la Trobada de Corals d'Ensenyament Secundari de Catalunya juntament amb l'escriptor, poeta i docentDurant la seva carrera ha rebut diversos premis, entre els que destaquen elque entrega la Generalitat de Catalunya (2008) i la(2008).La federació també ha guardonat en el mateix apartat que Sotelo lacoincidint amb el 50è aniversari de l’entitat. D'altra banda, la Missa per la Pau dei els arranjaments d’a tres peces de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya han estat distingides com a Millors Composicions.El jurat ha atorgat també el premi al millor espectacle o producció musical a l’òpera primera “” – creada peramb la complicitat de 300 veïns del Raval- i al concert “El Cançoner popular contemporani. 100 anys de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”. En la mateixa categoria, la Votació Popular ha escollit l’espectacle, del, el primer cor LGTBI+ de Catalunya en publicar un disc.El guardó a millor enregistrament de cant coral ha recaigut en el, que han presentat l'espectacle "Lux". En la tria del millor enregistrament en vídeo, el jurat s’ha deixat seduir pel dinamisme i frescor que transmet el vídeo promocional 2022 delEn l'apartat de caramelles, el grup de Begues s'ha endut el premi d'enguany mentre queha rebut el reconeixement a millor projecte de transformació social.Altres iniciatives premiades en els Premis Josep Anselm Clavé 2022 han estat– Escola de Música de Barcelona (categoria Educació i investigació), elde l’ens de l’Associacionisme Cultural Català (categoria Comunicació) i elcom a millor espectacle de cultura popular no coral.