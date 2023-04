Detinguts «in fraganti» dos homes quan tornaven a robar en una deixalleria de Balaguer

Elsvan detenir dimarts ados homes, de 23 anys, com a presumptes autors de dos robatoris amb força.Els detinguts van ser sorpresos "in fraganti" cap a la mitjanit de dimarts quan robaven material fèrric d'unaon ja havien entrat a robar feia dues nits. Segons la policia, la nit de diumenge els lladres van entrar a robar a l'interior de la deixalleria i van endur-se cable. A més, van comprovar que també s'havien deixat preparat més. Davant la possibilitat que tornessin a buscar la resta del material, els mossos van muntar un dispositiu de vigilància pels voltants de l'empresa que va permetre detenir els suposats lladres al cap de dos dies quan van tornar al lloc.Dimarts pels volts de la mitjanit, els agents van detectar unprop de la deixalleria i, poc després, dos individus que sostreien material fèrric de l'empresa, fet que va motivar la seva detenció. A l'interior del vehicle dels detinguts els agents hi van trobar estris per cometre robatoris, com ara guants, passamuntanyes i un tornavís, entre altres objectes.Els detinguts,, passaran aquest dimecres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.