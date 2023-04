Postius proposa que tots els barris de Lleida tinguin zones d'esbarjo per a gossos

El candidat a Paer en Cap de Junts,, ha explicat que un dels temes pendents a abordar és les. Postius ha explicat que tenim dues demandes constants dels diferents barris, com són per una banda, les zones d'esbarjo per a gossos, i per l'altra, els pipicans.En aquest mandat s'ha estrenat una àrea de gossos compartida pels barris de, que és una combinació de zona d'esbarjo i pipican, tot i això, Postius considera que "cada vegada són més les famílies que tenen un o dos gossos a casa, que són membres de la seva família i que es troben que no tenen espais on poder gaudir de les seves mascotes". En aquest sentit, Postius ha recordat que "si es disposen de zones d'esbarjo per a gossos, això, que no són per aquest ús". En aquest sentit, "els espais exclusius per a gossos ha de permetre una millor convivència veïnal als barris de la ciutat".Les àrees d'esbarjo per a gossos són espais on passejar lliurement els animals sense corretja, permetent que puguin socialitzar i relacionar-se amb altres gossos i facilitar així la convivència entre els seus propietaris.Cada vegada són més les ciutats que aposten per disposar de pipicans i espais d'esbarjo per a gossos atenent una demanda creixent. Postius ha recordat que "és evident la necessita que els propietaris dels animals compleixin amb la normativa de portar les mascotes amb xip, amb el carnet de vacunació necessari, així com que compleixin amb l'ordenança de civisme".