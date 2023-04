Així eren els balaguerins de fa cent anys

Feia tan bo el camí de les eres, precisament a la mateixa hora que escollia un client per comprar! Quin rellotge hauria arrencat els bellviurencs d’aquells bancs de la Plaça quan, ves per on, a l’hora d’anar a dormir arribava enjogassat i harmoniós l’airet de la matinada?

Cap veí no es deixava tancar mai completament les portes d'un tracte, perquè aneu a saber si a l'hora compromesa es desvetllaria el corc capriciós que l'en desviaria. Els afores del poble tenien un sens fi d'atractius que, per un no res, doblegaven la voluntat més ferrenya. L'estufa a l'hivern, la migdiada a l'estiu, la cacera, les fontades i els passeigs, tot complotava contra les obligacions. Qui hauria tingut un ou per una truita amb espinacs a la Torre del Noguer? Quan a Bellviure es treballava, es feia amb un negligent respecte als horaris. El rellotge era, sinó l'enemic número 1, almenys un element al qual es dona l'esquena com a un deixat de compte. Era un plaer fer el sord a les campanades que manaven activitats i obediència reglamentades. Qualsevol repicament feia de bon escoltar menys el que pretenia tancar-los en un despatx, en una botiga o en qualsevol es vulgui el lloc que s'apliqués la tortura de la disciplina.Feia tan bo el camí de les eres, precisament a la mateixa hora que escollia un client per comprar! Quin rellotge hauria arrencat els bellviurencs d'aquells bancs de la Plaça quan, ves per on, a l'hora d'anar a dormir arribava enjogassat i harmoniós l'airet de la matinada?Cap veí no es deixava tancar mai completament les portes d'un tracte, perquè aneu a saber si a l'hora compromesa es desvetllaria el corc capriciós que l'en desviaria. Els afores del poble tenien un sens fi d'atractius que, per un no res, doblegaven la voluntat més ferrenya. L'estufa a l'hivern, la migdiada a l'estiu, la cacera, les fontades i els passeigs, tot complotava contra les obligacions. Qui hauria tingut un ou per una truita amb espinacs a la Torre del Noguer?





Tenia el seu pintor medallat, poetes jocfloralejats autors i actors teatrals, compositors, inventors, historiadors, un parell de militars de debò, passats per les acadèmies, i un que havia guanyat categoria a Cuba. Poble enyoradís, tenia dos justos representants a l’estranger: un a Hollywood i l’altre a Fernando Poo. Negligim els que havien emigrat a les Amèriques donada l’assiduïtat amb què es feien els viatges d’anada i tornada.



Per bé que foraster, Bellviure tenia el seu lladregot. Aquest sentia predilecció pels dessota dels llits des d’on –explicava a la taverna– podia contemplar les dones despreocupades de llur intimitat. També hi havia el condemnat a mort per rebel·lió. Un o dos cops es posaren a rotllo, fins a fer-los capitular, els executadors de consums.

Hi havia un pobre, un home alt, de rostre i gestos delicats. Es plantava a la porta del cafè dels «rics» i allà els feia l’honor de deixar-se almoinar perquè poguessin guanyar el respecte dels cristians. I ho feia sense perdre mai les altures, car per això es deia «Ramonalt». El vi hi tenia dos propagandistes entusiastes que perdien vapor a còpia de discursos. Tots dos, sermonejant, s’estimbaren per sempre més.



I per acabar, diem que si Bellviure no tenia cap veí guàrdia civil, ni cap francmaçó, en canvi donà dos inventors, un Don Tancredo d'ocasió i qui sap els capellans i monges, alguns dels quals s'enfilaren ben amunt per l'esglaonat jeràrquic. Es pot dir que Bellviure comptava amb un mostrari ben complet d'exemplars humans. Els uns vetllaven les dignitats de la Ciutat mentre els altres curaven dels aspectes pintorescos del Poble. Hi havia més o menys de tot, sense desmesura, per a no perdre els avantatges dels pobles sense història, almenys contemporània.

Els bellviurencs se l’estimaven tant la seva Plaça, que per ella es desdien de la modèstia i del desmenjament habituals per a col·locar-la en el lloc més eminent, presidint les de tot Catalunya. Tot i això no els haguéssiu demanat pas quan mesurava. Només hi havia dues persones que s’haguessin captingut d’aquesta curiositat: el vell Dipositari del Municipi i el degà els barbers.



Els altres veïns responien amb una admiració que deixava un marge il·limitat per a batre la imaginació més escalfada. «Aneu a saber – deien– com és de grandiosa». L’única cosa certa, certíssima – segons ells– era que la Plaça de Bellviure aixafava completament la de Vic. I nosaltres els donem la raó salvant el respecte i l’admiració deguts als vigatans, a la seva gran plaça i als seus porxos de fira.

