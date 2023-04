Universitats aposta per oferir cursos exprés que permetin el reciclatge laboral

El Ministre d’Universitats,, aposta perquè les universitats espanyoles ofereixin cursos de curta durada d’entre 15 dies i 2 mesos que permetin un “reciclatge constant” al llarg de la vida. Ho ha dit aquest dilluns durant una visita a la(UdL), on s’ha reunit amb el rector,, i membres del professorat i estudiantat. Es tracta de les ‘microcredencials’, impulsades per la Unió Europea, i Subirats proposa que hi puguin accedir també persones que no tenen elperò a qui se’ls hi pugui reconèixer l’experiència professional. Tot i que hi ha universitats que ja ofereixen cursos propis, aquestes microcredencials s’acompanyaran d’una “certificació vàlida” i unitària, destaca Subirats.Subirats defensa que cal unper mantenir-se actiu al sistema de treball. Reconeix que els graus, màsters i doctorats tenen una durada molt llarga, d'entre 1 i 4 anys, és per això que aposta pels cursos de curta durada que permetin a més que es pugui treballar en empreses, administracions o entitats i que generin certificacions.La, destaca el ministre, marca que al 2030 el 60% de la gent d'entre 16 i 75 anys hauria hagut de tenir una experiència formativa els últims 4 mesos, "per facilitar estar al dia i no patir una bretxa digital o de coneixement". Subirats explica que dels 1,4 milions d’estudiants que hi ha a l’Estat només un 5% té més de 30 anys i en els propers 15 anys, alerta, hi haurà cada vegada menys gent jove estudiant per una raó demogràfica per la disminució de naixements."Per tant les universitat poden jugar aquest paper, utilitzar el seu capital formatiu per ajudar i generar aquestes dinàmiques de formació al llarg de la vida", destaca Subirats. Pel que fa als terminis, el ministre espera que aquests cursos s'iniciïn "els pròxims mesos". "Ara estem treballant conjuntament amb les universitats per fer-ho possible", ha apuntat.