El Segrià Sec reclama polítiques actives de gestió forestal per evitar incendis

Lareclama un cop més que es posin en marxaper evitar que els incendis "devastin" el territori, després de l'incendi iniciat dissabte a Mequinensa que ha afectat la(Segrià).El Segrià Sec urgeix el Departament de Medi Ambient a agilitzar la concessió de permisos perquè els ajuntaments puguin adequar accessos a zones forestals o crear zones de seguretat. A més, demanen a laque aposti de manera ferma per aquestes accions i habiliti una dotació de recursos suficient perquè els ajuntaments i l'Associació Forestal delsi lesexecutin tasques efectives i coordinades de gestió forestal.Per a la Comunitat de Municipis del Segrià Sec, l'incendi, que ha acabat cremant, evidencia una vegada més la necessitat de posar en marxa tasques preventives de forma proactiva en un moment de risc extrem d'incendis i donada la situació de sequera.En aquest sentit, es demana la materialització d'un conveni entre Diputació de Lleida, ajuntaments i l'Associació Forestal dels Segrià Sud i les Garrigues Altes que permeti l'accés als recursos necessaris de forma àgil., president de la Comunitat de Municipis del Segrià Sec, ha ressaltat la urgència d'una gestió forestal eficaç. "Esperem que la propera notícia no siguin hectàrees cremades ni la manca d'efectius per a l'extinció d'incendis, sinó els recursos i les accions de gestió forestal que s'estan duent a terme al territori mentre encara en tinguem", ha dit.