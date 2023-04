Núvols i més fred a Lleida aquest dimarts

Latrobarà en aquest dimarts el dia més. Tot el que no passi aquesta jornada, no passarà les vinents. I és que plourà a la meitat del país. A la meitat nord, concretament. En general, els ruixats seran d'intensitat feble, però en alguns punts aniran acompanyats de tempesta.A la, les temperatures es quedaran més frenades que el dilluns, amb mínimes de sis graus i màximes de 21. Els núvols faran acte de presència durant bona part del dia, però no s'esperen pluges.