Un 7,5% dels punts de llum del barri de la Mariola no tenen contracte

Delssusceptibles de ser contractats al, 1.703 estan activats amb comptador, per la qual cosa, el 7,5% no tenen contracte.Segons dades facilitades pera l'ACN, des de principi d'any ja hi ha hagut 38 incidències per la fusió de fusibles per frau elèctric en aquest barri, xifra que suposa un 27,5% del total registrat a Lleida, i que han generat uns costos de prop de 13.000 euros. El responsable de la companyia a Lleida,, recorda que el més "preocupant" quan hi ha una manipulació és la situació en què es deixa la instal·lació i el risc que pot suposar per als veïns, ja que moltes vegades poden derivar en incendis.Endesa ha executat un pla de reforma de ladel barri de la Mariola amb l'objectiu de garantir la continuïtat del subministrament als seus clients. Les obres, que han tingut un pressupost superior als 700.000 euros, aportats íntegrament per la companyia, han suposat la renovació de la línia de mitjana tensió que alimenta la barriada i, així, assegurar el servei.Els treballs, que es van executar durant el 2022, han consistir a substituir 1,4 quilòmetres de cables subterranis d'una línia de 25 kV. La nova infraestructura, ja plenament operativa, permet assumir el total de les càrregues declarades i contractades. Amb tot, malgrat que les infraestructures actuals estan dimensionades d'acord amb la potència contractada, la Mariola ha registrat, només en el que portem d'any,, totes quan s'han fos els fusibles degut al frau elèctric.