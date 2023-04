Junts presenta un projecte per Balaguer basat en la capitalitat, les oportunitats i les persones

La cap de llista de Junts per Balaguer, Gemma Trilla, ha donat a conèixer aquest dissabte les vint persones que composen la candidatura a les municipals del pròxim 28-M. Ho ha fet acompanyada de la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i del cap de llista de Junts per Lleida, Toni Postius.



Trilla ha exposat un projecte de ciutat basat en tres eixos fonamentals: les persones, les oportunitats i la capitalitat de Balaguer. Durant la seva intervenció, ha posat de manifest la voluntat de Junts de desenvolupar una ciutat esportiva, una partida pressupostària per ajudar al retorn escolar i apostar per la captació d'empreses.

Llista de Junts per Balaguer

"Tenim una proposta que pot ajudar moltes famílies. Per totes elles: des de Junts per Balaguer incorporarem als pressupostos municipals una partida destinada al retorn escolar dels nens i nenes en escolarització obligatòria", ha explicat Trilla.1. Gemma Trilla i Gutiérrez2. Marc Solanes i Roca3. Gemma Peries i Giménez4. Anna Solà i Bertran5. Jesús Polo i Sellart6. Albert Subias i Moreno7. Carme Pedró i Balagueró8. Jaume Marvà i Agustí9. Gerard del Río i Segú10. Nuri Toledo i Garcés11. Sergi Batalla i Gallego12. Mercè Garcia i Mateu13. Anna Maria Padullés i Ariet14. Antoni Salud i Rodríguez15. Souleymane Seydi Kandé16. Pilar Martínez i Melé17. Miquel Aige i DonésS1. Antoni Domènech i VivesS2. Montserrat Puyal i RúbiesS3. Maria Montserrat Jiménez i CortésS4. Georgian Catalin Stoica