Pueyo culpa el PSC d’atiar l’extrema dreta a Lleida i situa ERC com la garantia per frenar‑la

El paer en cap i candidat d’ERC a la reelecció,, ha assegurat aquest diumenge durant l’acte de presentació de laLleida que la seva formació és “l’única garantia quede la ciutat”.En aquesta línia, Pueyo ha considerat que elha atiat el creixement de: “Segurament no podrem evitar que l’extrema dreta entri al saló de plens, perquè arriben avalats per aquelles forces que tot i ser democràtiques han volgutde més policia i menys immigrants”. Pueyo ha indicat que ell no serà alcalde amb cap concurs de l’extrema dreta, i ha preguntat si els socialistes poden dir el mateix: “Mantindrem l’alcaldia perquè la ultradreta no pot evitar que el canvi continuï a la ciutat de Lleida!”.Esquerra Republicana de Catalunya a Lleida i elha presentat la llista electoral que acompanyarà al paer en cap, que està formada per 17 dones i 17 homes.