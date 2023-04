Els quatre primers noms de la llista del PP a Lleida

El PP de Lleida ja ha presentat els quatre primers noms de la candidatura electoral per als comicis municipals del 28 de maig. La formació que lidera Xavi Palau compta ambcom a número 4.Palau ha assegurat que amb Melero fan una aposta clara per la joventut de la ciutat, per implementar polítiques pel joves. "Melero connecta amb els més joves, defensarà i representarà al jovent lleidatà", diu.Melero, que assumiria la cartera de Joventut i Esports, estarà acompanyat d', actual regidora que serà la número 3 de la candidatura, i d', segona rere Palau.