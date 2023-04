Postius presenta la seva «llista guanyadora» per arribar a l’alcaldia de Lleida

8. Montse Salvatella

9. Jordi Cassanya

10. Cris Polina

11. Miquel Arévalo

12. Mireia Valls

13. Nando Nouvilas

14. Florina Cristea

15. Montserrat Teixidó

16. Joan Segura

17. Hatem Rivadulla

18. Anna Pont

19. Carme Castelló

20. Montse Segura

21. Àlex Peralta

22. Joana Cervera

23. Gerard Ribelles

24. Consol Rodes

25. Sílvia Mentuy

26. Divina Drudis

27.Josep Giralt



S1 Teresa Ribes

S2 Toni Capdevila

Aquest dissabte a la tarda s'ha presentat oficialment en públic la candidatura de Junts per Catalunya Lleida a la Paeria. En un acte a la plaça de Sant Francesc, plena de gom a gom, amb la participació de tots els integrants de la llista que encapçala. El candidat a Paer en Cap ha agraït el pas valent i decidit que han fet les persones que li han fet confiança i que han decidit sumar-se a un projecte col·lectiu que és Lleida.La candidatura la tanquen la presidenta del Cercle de Belles Arts,, i, persona vinculada a les entitats del tercer sector i la discapacitat.Postius ha destacat que aquesta és ", de persones compromeses, amb uns currículums i trajectòries professionals solvents i sobretot amb un compromís inequívoc amb la ciutat de Lleida". En aquest sentit, Postius ha afirmat que "em presento per guanyar, perquè Lleida mereix brillar, mereix tenir un bon lideratge i ser referent al país".L'acte ha reunit a tots els integrants de la llista que han acompanyat a Postius a l'escenari i han clos l'acte plegats amb una foto de família.A l'inici de l'acte, ha intervingut el secretari general de Junts,, qui ha dit "que la feina que ha fet en Toni l'avala, promovent una transformació de l'espai de la ciutat per a fer la vida més agradable i millor per a tothom". En aquest sentit, Turull ha afegit que "conec en Toni des de fa molts anys i puc dir sense por a equivocar-me que és el millor candidat per ostentar el càrrec de Paer en Cap de la vostra ciutat". Turull ha conclòs que "A Lleida, amb en Toni Postius, deixem enrere el "per a Lleida ja està bé" i apostem per fer una Lleida gran".En el seu torn, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats,ha iniciat el seu parlament apuntant "em fa molta enveja Lleida, perquè Lleida et té a tu Toni. Ets una persona treballadora, rigorosa, dedicada i un polític diferent. Quina sort té Lleida de comptar amb tu!".En el seu discurs, Postius ha agraït a totes les persones "la confiança i el suport incondicional". Postius ha dit estar convençut que "el que necessita Lleida és un canvi d'actitud, persones que creguin en la ciutat, que creguin que Lleida pot ser la millor ciutat on viure". Postius ha afegit que "Lleida necessita persones amb valors com la llibertat, la tolerància, l'honestedat i la lleialtat. I les persones que estan avui aquí encarnen aquests valors, aquesta actitud i aquestes ganes de fer Lleida gran"., cinquè integrant de la candidatura, ha estat l'encarregat de presentar Toni Postius com a candidat a Paer en Cap. Grimau s'ha referit a Postius "com una persona que encarna les tres C que defineixen un gran lideratge: confiança, coneixement i compromís". En aquest sentit, Grimau ha dit que "malgrat vaig tardar tres setmanes a donar-li el sí a en Postius, des del primer dia sabia que li diria que sí. Per com m'ho va dir i sobretot pel projecte que em va presentar".Finalment, Postius ha clos l'acte demanant ajuda en aquest gran repte que tenim al davant "Lleida mereix molt més. Lleida mereix fer un salt històric i esdevenir la ciutat de referència de la terra ferma".L'acte ha acabat amb l'actuació de dos cantautors de les terres de ponent que han interpretat "Ho tenim tot" de Joan Dausà.L'acte d'avui ha servit per donar a conèixer els noms que encara no s'havien fet públics. La llista completa de noms.1. Toni Postius2. Violant Cervera3. Neus Caufapé4. David Melé5. Sergi Grimau6. Rosa Jové7. Joan Ramon Castro