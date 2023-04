La qualitat del raïm es pot mantenir durant la sequera amb menys producció de ceps, segons els experts

Laamb unpot mantenir la qualitat i augmentar lleugerament lasi se li aplica una mica més d'aigua. Aquesta és la conclusió d'un estudi de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària () fet durant quatre anys en un camp experimental de Verdú (Urgell). Ara bé, si les vinyes no disposen d'aigua de reg degut a una sequera, llavors els experts aconsellen aclarides més intenses per reduir la producció de raïm, ja que d'aquesta manera el cep necessita menys aigua però manté la qualitat del fruit. En canvi, si el viticultor és "obstinat" i vol mantenir la producció pot passar "queo que el cep mori", alerta l'investigador de l'IRTA, Joan Girona.L'ha acollit aquest dijous una conferència per exposar els resultats de l'estudi experimental que durant quatre anys l'IRTA ha dut a terme en una parcel·la de vinya de 5,5 hectàrees de Verdú. Durant aquest temps, l'IRTA ha fet un control de les dosificacions d'aigua utilitzades en set varietats de raïm, 4 de negre i 3 de blanc.Les conclusions de l'estudi, ha explicat, assenyalen que "un bon maneig de l'aigua de reg en vinya amb una mica més de dotació, és capaç de produir un mica més" sempre que hi hagi una equilibri de la planta pel que fa a l'aigua, fruits i quantitat de fulla. També ha explicat que de les set varietats analitzades, no n'hi ha cap que destaqui per ser més resistent a episodis de sequera, sinó que cadascuna s'ha de regar amb estratègies diferents que no depenent de la quantitat d'aigua