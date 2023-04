L'IPC interanual a Lleida cau més de tres punts al març i se situa en el 3,6%

L'(IPC) interanual a la demarcació deha baixat 3,1 punts respecte al febrer. Així, se situa en el 3,6%, segons les dades publicades aquest divendres per l'(INE).El descens més important ha estat en l'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, amb un 12,4%. Elho ha fet un 6,8%, el vestit i calçat un 1,1%, les begudes alcohòliques i el tabac un 0,3%, i tant els mobles i articles per a la llar com les comunicacions ho han fet un 0,2%.D'altra banda, l'oci i la cultura ha pujat un 1,3%, altres béns i serveis un 0,8% i restaurants i hotels un 0,6%. L'alimentació i begudes no alcohòliques un 0,3%, l'ensenyament un 0,1% i la sanitat s'ha mantingut.