L'exposició «Guillem Viladot i els creadors de Ponent» arriba al Museu de Lleida

El Museu de Lleida inaugura aquest dijous l'exposició "i els creadors de Ponent", que explora les relacions entre l'artista agramuntí i figures com, entre altres, i que ha incorporat sis obres que no s'han pogut veure als, on ja s'ha exposat. Entre les novetats destaquen l'escultura "Metafísica de la garbelladora", un regal de Viladot a Vallverdú, procedent de Lo Pardal-Fundació Guillem Viladot, així com una abstracció que entra en diàleg amb una pintura de Lluís Trepat, procedent del Morera. Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida o l'escultura 'Orilla del Ensueño', de Cristòfol, procedent del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).Concretament, la mostra està dividida en nou àmbits i compta amb una seixantena de peces, a través de les quals s'explica les relacions que Guillem Viladot va establir amb diversos creadors de Ponent comdel Marquet,o els mateixos Josep Vallverdú, Leandre Cristòfol iEl director del Museu de Lleida,, ha celebrat que gràcies a l'espai del qual disposa la sala i les cessions d'obres per part d'altres museus i col·leccions privades s'ha pogut "arrodonir les constel·lacions i el món polifacètic" de Viladot i el conjunt d'autors de Ponent."Crec que una de les coses interessants és que l'exposició lliga el final de l'any Viladot amb l'inici del centenari de Josep Vallverdú", ha afegit Giralt vora l'escultura 'Metafísica de la garbelladora', que l'artista agramuntí va regalar al seu amic i escriptor lleidatà perquè la instal·lés al pati de la casa que aquest va tenir durant molts anys a l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Ara la peça s'ha pogut retornar a Lleida i forma part de l'exposició.Per la seva banda, el comissari de l'exposició,, ha explicat que les noves peces "acaben de lligar el recorregut" de relacions entre els diferents creadors. En aquest sentit, l'exposició ha incorporat l'escultura 'Orilla del Ensueño' (procedent del MNAC) i s'afegeix a 'Intriga de Pájaros' (procedent del Morera), totes dues obres de Leandre Cristòfol, però batejades per Viladot, segons demostra una carta que l'agramuntí va enviar a l'escultor d'Os de Balaguer (Noguera). "Estem especialment contents de la cessió del MNAC", ha dit Minguet, ja que serà la primera vegada que la carta i les dues escultures coincideixen en una exposició.