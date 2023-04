El festival Gargar de Penelles dedicarà un mural a Josep Vallverdú

(Noguera) celebrarà els dies 5, 6 i 7 de maig una nova edició del, certamen internacional que cada any atreu milers de visitants a aquest poble de 430 habitants. L'edició d'enguany, la vuitena, comptarà amb la participació deque durant la primera setmana de maig plasmaran les seves propostes artístiques per diferents murs del municipi.Un d'aquests nous murals serà una obra de gran format realitzada per l'il·lustradorque homenatjarà a l'escriptor Josep Vallverdú amb motiu del centenari del seu naixement. El programa del festival també inclou tallers, visites guiades, concerts i espectacles, entre altres.La principal novetat d'aquesta edició és que un dels nous murals homenatjarà la figura de. Serà de la mà de l'il·lustrador i muralista Valentí Gubianas que realitzarà una obra de gran format concebuda com una faula a l'entorn de l'univers de l'escriptor lleidatà.