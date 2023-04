Els productors avisen que la fruita serà més petita enguany pels problemes de reg

L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya () està neguitosa per la possibilitat que els pagesosels arbres fruiters aquesta campanya a causa de les restriccions al regadiu per la. Així ho ha assenyalat el director general de l'organització, Manel Simón, que ha remarcat la importància que en el moment del quallat de la flor, elsd'aigua per poder fer créixer els fruits. Si no hi ha prou aigua, ha afegit, hi haurà calibres petits i això comportarà "t" perquè la fruita no estarà tant valoritzada. Per aquest motiu, es plantejarà fera les explotacions per compensar la falta d'aigua i potenciar la mida dels fruits que quedin als arbres.ha explicat que encara és "prematur" saber els nivells productius de fruita que hi haurà enguany però si que té clar que si falta aigua, els calibres seran més petits. Això no obstant, ha destacat que un dels punts més importants per condicionar una bona o mala campanya ja ha passat. I es que els experts calculen que el període crític perquè hi hagi gelades com les de l'any passat ja ha passat. Han estat les dos darreres setmanes, quan les masses fredes provinents del nord del continent encara poden afectar punts del nostre país.Ara però, els fructicultors depenen del cel i que arribin les pluges ja que el regadiu està molt condicionat per la falta de reserves. Aquest mateix dimecres, els regants delhan anunciat que demanaran lai també que si no plou, hauran de tancar el canal a finals de maig.Segons Simón, la disminució de calibres seria general a totes les varietats de fruita en el suposat cas que no hi hagi prou aigua. Això es pot compensar amb una incentivació del procés d'aclarida, que ja es fa habitualment a les explotacions quan els fruits comencen a créixer. Per contra, caldria contractar més mà d'obra per tal d'incentivar aquest procés i això també estaria condicionat pel que els productors tindran menys guanys.La situació de sequera és similar a tot Europa però des d'Afrucat preveuen que al nord del continent, hi hagi encara més afectació perquè són zones humides i els arbres no estan tant acostumats a la falta d'aigua.