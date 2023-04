Demanen 15 anys de presó a cada acusat de la violació a una menor discapacitada a Rosselló

Lademana 15 anys de presó per a cadascun dels quatre joves acusats de la violació a una menor de 16 anys amb discapacitat intel·lectual a(Segrià), el 26 de setembre del 2021.Segons l'acusació, la menor hauria estat violada per un dels acusats, en més d'una ocasió, al pis que els agressors compartien, mentre que els altres tres no van fer res per impedir-ho i se'ls considera cooperadors necessaris. El judici es farà dimecres 19 d'abril a l'per un delicte continuat d'agressió sexual a menor d'edat. A més de la presó, el ministeri públic demana que es prohibeixi els joves comunicar-se o acostar-se a menys dei que la indemnitzin amb 15.000 euros per danys morals.Elsestan en presó provisional des que van passar a disposició judicial, el 29 de setembre de 2021 perquè la jutgessa va considerar que existia risc de fugida i que es tractava d'un delicte greu. Els acusats són d'origen marroquí -com la víctima- i la fiscalia demana que, un cop hagin complert tres quartes parts de la condemna, se'ls expulsi de l'estat espanyol i que no hi puguin tornar durant 10 anys.A més, elsol·licita que es prohibeixi als acusats l'ús o possessió d'armes durant 6 anys i que se'ls prohibeixi treballar en qualsevol feina que impliqui el contacte amb menors durant 8 anys.En conèixer-se l'agressió, es van organitzar diverses concentracions de rebuig, tant a Rosselló com a Lleida, en suport a la víctima i contra els delictes sexuals.