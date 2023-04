La Fira de Sant Josep de Mollerussa ven 151 vehicles per més de 5 milions

El 42è Saló de l'Automòbil de la, celebrat del 17 al 19 de març, va vendreper una suma de 5.048.306 euros. Des del l'ens firal fan un balanç positiu de l'edició i assenyalen que la xifra assolida supera "la fita" dels cinc milions que s'havien fixat, segons el seu president i alcalde de la ciutat, Marc Solsona.Per la seva banda, el director de Fira de Mollerussa,, ha destacat l'increment de la mitja de preu de cotxe venut, amb 33.432 euros, així com l'ampli ventall que expositiu que es pot veure amb els preus del cote més car venut, un Audi Q8 per 92.800 euros, i el més econòmic, un Dacia Duster per 11.800. El 75% dels cotxes venuts han superat els 24.000 euros.Quant a la procedència dels compradors dels 151 automòbils venuts, el 10% van ser de Mollerussa, el 13% de la resta del Pla d'Urgell, el 21% de Lleida ciutat, el 45% de la resta de la demarcació lleidatana, el 9% d'altres punts de Catalunya i el 2% de fora de Catalunya.Les dades de tancament s'han fet públiques aquest dimarts amb motiu del sorteig del Premi dea la Fira, premi patrocinat pels expositors participants i l'ens firal. La guanyadora d'enguany ha estat Maria del Carme Ariño, veïna d'Aspa, per la compra d'un Hyundai a la firma Control Motor de Lleida.