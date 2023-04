Postius fitxa l’exjugador de bàsquet Sergi Grimau com a número 5 de la llista de Junts

ha situat al número 5 de la llista per la Paeria de Lleida a l'exjugador de bàsquetDesprés d'arribar a la capital del Segrià fa 24 anys per jugar amb el, Grimau és actualment consultor estratègic, facilitar i Speaker internacional. El cap de llista, Toni Postius, n'ha destacat el seui dinamisme que aporten "força" a una candidatura on el número dos és per a l'exconsellera de Drets Socials,. El candidat ha recalcat que la ciutat es troba en un "moment cruïlla" després que en els darrers 4 anys s'hagin "llaurat projectes transformadors".Grimau no ha amagat que quan va rebre la trucada de Postius i el seu equip per proposar-li de formar part de la candidatura es va quedar una mica "sobtat" perquè. En aquest sentit, ha assenyalat que després d'haver assumit diversos reptes ara creu que es troba en un moment en què pot "sumar" al projecte de Junts i ha demanat un "canvi de color" al govern municipal amb el Toni Postius al capdavant.