Els arbres de la ciutat de Lleida generen més i millors ombres gràcies al procés de poda

Eltendeix des de fa unsa ser molt poc agressiu amb l'arbrat. Al llarg d'aquest període de temps s'han dut a terme actuacions específiques i localitzades que han permès obtenir arbres més saludables, resistents a factors com el vent i que han generat també més espais d'ombra al carrer, segons ha explicat, tècnic deEn concret, el tractament de l'arbrat s'adapta a l'època de l'any i s'utilitzen menys fitosanitaris. Durant l'hivern es fa un estudi pràcticament individualitzat de cada arbre per decidir quina és la millor actuació per adaptar-lo a l'entorn urbà i evitar molèsties per la proximitat a les façanes o interferències amb elements com l'enllumenat."A la natura no hi ha procés d'esporga, llavors, per què l'hem de fer nosaltres?" es pregunta Montilla. Amb aquesta premissa, el procés de poda a la ciutat de Lleida ja fa anys que es porta a terme de manera molt poc intrusiva amb l'arbrat. "Ara es comencen a veure els resultats amb, que minimitzen la caiguda de branques que poden afectar persones o béns i eviten un creixement anual desmesurat", explica el tècnic d'espais verds."D'aquesta manera aconseguim també espais d'que afavoreixen la reducció de la temperatura a peu de carrer i la lluita contra el canvi climàtic", ha explicat Montilla. En aquest sentit, les intervencions poc intrusives porten a tenir uns arbres més frondosos, els quals reaccionen "millor enfront de les plagues o malures i això ens permet anar cap a un tractament fitosanitari zero" ha afegit.Durant l'hivern es porta a terme el treball tècnic d'observació dels arbres perquè la caiguda de la fulla permet veure millor la seva estructura. Aquesta inspecció permet obtenir unaa peu de carrer pel que fa a l’estat dels troncs, insercions de les branques i les mateixes branques, i és aquesta informació la que serveix per definir l’actuació en cada unitat d’arbre, fent un treball pràcticament d’inspecció individualitzada.Malgrat això, l’adopció d’aquests criteris de mínima intervenció en l’estructura dels arbres tenen també desavantatges. En concret, la frondositat i envergadura més gran dels arbres provoca que, en alguns casos, leso redueixin la visibilitat de balcons i finestres, principalment als pisos de menys alçada, el que s'ha traduït en queixes i suggeriments per part del veïnat."Per això ens esforcem a deixar aproximadament uns 2 metres lliures, en funció del creixement de l’espècie" diu Montilla. Pel que fa a les queixes i inconvenients es "valoren de forma individualitzada, buscant la solució que compatibilitzi el benestar dels veïns amb el desenvolupament saludable de l’arbre" ha indicat.