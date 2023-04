L’associació policial de la Guàrdia Civil situa Lleida com una zona de «crispació» pel procés independentista

L'associació policialha afirmat que des de l'inici del procés més d'un miler de guàrdies civils han marxat de Catalunya. En una roda de premsa al Col·legi de Periodistes l'organització ha retret al ministre de l'Interior,, que no hagi complert el seu compromís de reconèixer aquest territori com a "zona d'especial singularitat" per la situació "hostil" que viuen els agents desplegats en aquest territori i les seves famílies.Ha denunciat que els fills dels policies segueixen patint "assetjament escolar" i ha lamentat que "el Govern es negui a complir amb la sentència del 25% de castellà". Així, ha acusat el ministre de ser còmplice del "desmantellament encobert" del cos a Catalunya i n'ha demanat la dimissió.Ernesto Vilariño, secretari general de Jucil, ha lamentat que una part de lai vulgui que la Guàrdia Civil “marxi de Catalunya”. Ha assegurat que la situació de “” que va iniciar-se amb el procés independentista encara continua en alguns punts del territori, especialment a“Els fills dels guàrdies civils han estat maltractats i assetjats a les escoles pel simple fet de ser fills de qui són”, ha recordat Vilariño, que ha insistit en què els agents no volen venir a treballar a Catalunya a causa del “clima hostil” que hi ha. “Som servidors públics al servei de la societat i tant la Generalitat com el govern de l’Estat ens estan privant de fer les nostres funcions”, ha apuntat.