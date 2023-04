Mor el mític pastisser balaguerí Lluís Muixí

Lluís Muixí amb la seva mona de Chicote, fa deu anys Foto: ACN

El mític pastisser balagueríha mort la matinada d’aquest dissabte, dos dies abans del dia de la Mona. Muixí va destacar durant dècades com un delsi dels dolços de Catalunya i fou conegut popularment per lesque va elaborar durant més de 25 anys.La seva primera creació va ser la de l’actor, una obra que va continuar amb figures compersonatges històrics com el, del món de l’esport comi de l’univers culinari com. També va reproduir diverses edificis i esglésies com lade Barcelona o elDurant la seva trajectòria professional, el balaguerí va rebre nombrosos reconeixements a nivell nacional i també internacional.Mestre de pastissers en diverses escoles de reposteria catalanes, Muixí va dignificar la feina a l’obrador elaborant una àmplia varietat de galetes, dolços i pastissos, primer a la botiga ubicada ali, posteriorment, al establiment que va tancar fa tres anys i on hi tenia un museu de moltes de les seves creacions.Fa dos anys, la Paeria de Balaguer li va retre un homenatge en reconeixement a la seva tasca com a professional i “ambaixador” de la ciutat.