Les millors pel·lícules religioses (i alternatives) per a la Setmana Santa

La Setmana Santa és un període festiu carregat de tradicions que segueixen creients i no creients. I un dels més populars és el llistat de pel·lícules de gènere bíblic i èpic que any rere any passen per les televisions en aquestes dates.Parlem de clàssics com com Els deu manaments, Rei de Reis, Ben-Hur o La passió de Crist, que exposen una temàtica molt clara, summament cristiana i amb grans dosis de dogmatisme i cine èpic. Des de, però, hem volgut elaborar una llista alternativa del millor cinema religiós -cristià- per a aquestes festes, fugint del pèplum mil cop vist a la petita pantalla, i amb més presència crítica o feminista. I així no us avorriu pel confinament.