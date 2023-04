Un conductor drogat i begut encasta un cotxe contra un parc infantil de Lleida i intenta fugir

Laha detingut aquest dimecres un home de 30 anys que s'ha encastat amb el cotxe cap a les nou del matísituat entre els carrers Baró de Maials i Rosa Parks, al costat del CAP de Pardinyes-. Segons explica la policia local, estava intentant accedir a un tram en obres al carrer Pallars i en veure la patrulla ha fugit, circulant ", fins que s'ha encastat amb un semàfor, la barrera de protecció del parc i els gronxadors.El conductori ha estat detingut al carrer Vidal i Codina. Ha donat positiu en drogues i en alcohol (0,44 mg/l). Al cotxe hi viatjaven dos homes més i tots tres han resultat ferits i traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova.L'home està acusat de conducció temerària posant en risc altres persones i per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues.Des de l'Ajuntament de Lleida informen que a aquella hora no hi havia ningú al parc i que no s'han hagut de lamentar danys personals.