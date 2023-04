L'editorial Fonoll recupera «Bellviure», el llibre de Joan Sauret sobre el Balaguer de fa un segle

Retrat polièdric de la vida balaguerina

Bellviure Foto: Editorial Fonoll

L'editorial Fonoll ha publicat aquest mes d'abril una nova edició de "", el llibre que el polític i escriptorva escriure durant la dècada dels 40 i que versa sobre elAquest nou exemplar de l'obra de Sauret arriba a les llibreries gairebé cinquanta anys després de la primera edició, de la qual se'n va fer un modest tiratge que va impedir-ne una gran difusió. Precisament amb la idea d'esmenar aquestade l'obra, el periodista balagueríha treballat en els darrers mesos com a curador de la nova versió del llibre: "Aquesta és una edició enriquida i augmentada de la que va veure la llum l'any 1975", explica Llobet, que ha incorporatlocalitzats en el manuscrit original així com tambédel Balaguer de fa cent anys.El volum compta amb un pròleg de l'editor, biògraf de Sauret, i també amb un pòrtic de l'escriptor i poetaL'il·lustre narrador lleidatà destaca en la tasca de recuperació de la memòria del Balaguer de fa un segle així com el combat contra la desmemòria dels catalans que, com l'autor del llibre, van viure bona part de la seva vida a l'exili després de la Guerra Civil. Joan Sauret va ser d'aquests, i va viure durant 44 anys a França, periple que va acabar dos anys abans de morir, quan va tornar al seu poble.L'obra és un retrat costumista de la vida rural de la primera meitat de segle.La crònica d’una Catalunya que ja no hi és però que és clau per a la configuració del nostre present. Topònim inventat per Joan Sauret, "Bellviure" esdevé un retrat de la societat balaguerina que mostra múltiples prismes de la vida i els costums de la capital de la Noguera.L’autor fa memòria per explicar tradicions i festes. Paisatges i tarannàs. Comerços i cultura. Aficions i oficis. Llegendes i vida social. I tot això ho relliga amb cordills d’ironia i humor que converteixen l’obra en un testimoni vital i planer d’un Balaguer que, des de l’exili francès, assegurava que ha desaparegut. El nou "Bellviure" ha comptat amb la col·laboració de la, el, l'(IEI) i laEl llibre es presentarà ela la sala d'actes de la Paeria de Balaguer a partir de lesde la tarda.