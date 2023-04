Alerten que la nova collita del cereal serà «catastròfica» a la Segarra si no plou aviat

(UP) preveu una mala collita deldegut a la sequera i alerta que si no plou en els pròxims dies, la campanya serà fins i tot mésque la de l'any passat. "Els danys ja són quantiosos i si no plou en pocs dies, seran catastròfics", explica el coordinador comarcal del sindicat,, que afegeix que els cerealistes de secà ja arrosseguen pèrdues de la campanya anterior.Per tot plegat, el sindicat ha convocat una marxa lenta de tractors aquest dijous a Cervera amb l'objectiu de reclamar al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural queper compensar aquestes pèrdues i per fer front a l'increment dels costos de producció que pateix el sector.En aquesta època de l'any els cultius de cereals d'hivern haurien d'estar avançats a punt d'espigar, però la imatge dels camps de la Segarra mostren just el contrari: plantes que no han acabat de créixer i amb fulles que s'estan assecant per falta d'aigua. I és que la majoria de les explotacions agràries de la comarca són de secà i, per tant, el seu reg depèn exclusivament de l'aigua de la pluja que hi cau."Aquest any torna a pintar molt malament perquè la manca de pluja és extrema i el cereal s'està perdent. Això,", afirma el coordinador d'Unió de Pagesos a la Segarra, Xavier Recasens. La sequera ja ha provocat danys als cultius de la Segarra que poden anar a més si la sequera persisteix.