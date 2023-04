Poques primaveres, la meteorologia s'havia mostrat tan estable com enguany. El-i caloroses a la tarda- són norma i, més enllà d'alguna sorpresa puntual, sembla que res pot fer sortir Catalunya d'aquest guió. Tampoc aquest dimecres. Un dimecres més de sol i temperatures al voltant dels 20 graus. Barcelona es registraran 11 graus durant la primera meitat del dia, que s'enfilaran fins al 17 a la tarda. A Girona les temperatures cauran fins als 4 graus al matí i arribarà als 17 a la tarda. A Lleida , es registraran 2 graus a primera hora i 21 després de dinar, mentre que a Tarragona , el mercuri s'elevarà des dels 6 graus matinals fins als 17.Amb tot,a cap punt del país i només hi haurà alguna nuvolada puntual a l'interior i al quadrant nord-est. Bufarà als dos extrems de Catalunya, amb tramuntana i mestral al nord del, on hi haurà algun cop fort de matinada.