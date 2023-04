Lleida comptarà amb 175 nous pisos de lloguer social el 2026

Lleida comptarà ambel juny de 2026 gràcies a una inversió de 8 milions d'euros que destina el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a través dei que serviran per finançar aproximadament la meitat del cost de les obres, que ascendeix a 18,7 milions. D'aquests 175 habitatges, 114 es construiran en dos solars municipals, als barris de, i els 61 restants els construiran promotors privats. Actualment hi ha un miler de persones apuntades a la llista d'espera com a demandants d'un lloguer social a la ciutat. Des de la Paeria reconeixen que cal més habitatge protegit i que el deute és "històric" però que aquest és un primer pas "molt important".D'aquestes noves promocions, el 25% dels pisos estaran reservats per ai un 25% més es reservaran per a "contingències especials", ha destacat l'alcalde de Lleida,. En aquest sentit, el regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològic,, ha concretat que es reservaran per a casos d'emergències puntuals com per exemple davant una necessitat d'allotjar famílies afectades per un incendi al seu edifici, entre d'altres.Tant Pueyo, com Rutllant, així com el subdelegat del govern espanyol a Lleida,, i la secretaria d'Habitatge de la Generalitat,, han visitat aquest dilluns un dels solars situats al carrer de l'Albi del barri de Magraners on es construiran 30 dels 175 habitatges previstos en l'acord signat la setmana passada entre el ministeri de Transports, la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat i la Paeria per finançar amb fons europeus la construcció d'habitatges destinats al lloguer social i assequible que incorporen sistemes d'eficiència energètica.L'acord signat preveu la construcció de 175 habitatges en set parcel·les dels quals 32 s'edificaran al, a la zona de Ciutat Jardí, i la resta, és a dir, 143, es construiran al barri de Magraners: 52 al carrer de l'Albi i 30 al carrer Cambrils. Els 61 que es construiran en un solar privat estaran situats al carrer Vendrell, al barri de Magraners.