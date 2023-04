L'atur cau durant el març a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran amb 170 persones

L'atur ha caigut durant el març a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran amb, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social.La xifra representa uni en comparació amb el mes de març de l'any passat hi ha 2.768 aturats menys. En total, a la demarcació hi ha 18.040 persones a l'atur. Al conjunt de Catalunya el març s'ha tancat amb un descens de 2.987 persones a l'atur i un impuls de l'ocupació de 33.358 empleats. El total de treballadors ha tornat a batre un rècord mentre que els desocupats han marcat el nivell més baix des del 2008 amb 348.301 persones a l'atur.Per gèneres, a la demarcació de Lleida hi hamentre que. Pel que fa a sectors econòmics, el que acumula més aturats és el de serveis amb 11.845 persones aturades, seguit de la industria amb 1.736, l'agricultura amb 1.570 i la construcció amb 1.347.