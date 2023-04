Entitats animalistes denuncien Teresa Jordà per l'ús de fosfur contra els conills

Ela (Pacma),i lahan denunciat davant lala consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, per l'ús deen carreteres per controlar la superpoblació de conills. Les tres entitats denuncien Jordà per delicte contra el Medi Ambient, en una querella que també s'adreça a, directora d'Ecosistemes Forestals i Gestió del medi del mateix Departament.La denúncia destaca que mentre el Departament concedeix i manté llicències a granges de cria intensiva de conills amb fins cinegètics, s'ha autoritzat el vessament del "verí" a 300 punts de la carretera LV-7041 de Soses a Massalcoreig per controlar la suposada plaga.La denúncia recull que des del novembre del 2022 el Departament ha anunciat "" a Catalunya, concretament senglars, llúdrigues, cérvols, peixos d'espècies invasores, conills i cabres.Arran d'aquest fet, segueix el text, s'han creat Meses de Gestió del Medi Ambient per prendre decisions sobre la fauna de cada demarcació. Es denuncia, en aquest sentit, que s'ha "vetat" l'assistència d'advocats, de veterinaris i de científics, i que "únicament" s'ha acceptat la d'associacions de caçadors relacionades amb associacions agrícoles, "sector en què el partit polític que representen" Jordà i Sanitjas "té un ampli número de votants adeptes".En aquestes meses, afegeix el text, es "", les diferents "plagues d'animals" en funció dels "interessos cinegètics que van sorgint". La denúncia relaciona aquesta afirmació amb pagaments a associacions de caçadors per matar senglars.Sobre el cas concret de la "pretesa plaga de conills a Lleida", la querella enumera fins a onze "granges cinegètiques" on es crien animals engabiats per deixar-los anar a vedats de caça, i a les quals les denunciades "han estat concedint i renovant autoritzacions".