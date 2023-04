La Guàrdia Urbana de Lleida estrena un nou uniforme

Lallueix des d'aquest dilluns un nou uniforme adaptat a l'estàndard de les policies catalanes. Així, la policia ha canviat el color blau mediterrani de lapel color groc, després de la instauració d'aquest com a nova imatge corporativa de totes les policies locals del país.L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha destacat que "", sinó que el nou uniforme està confeccionat amb un material "molt més tècnic que guanya en modernitat i en confort". El canvi ha suposat una inversió de 378.000 euros, entre l'adaptació al nou model i la renovació constat dels uniformes, ja que és una vestimenta amb "un desgast important", ha assenyalat Pueyo.El paer en cap ha presentat la nova imatge de la policia local a la seu del cos, acompanyat de l'intendent cap,, i els sots cap del cos de policia local,Pueyo ha explicat que la vestimenta "és més tècnica i guanya en modernitat i confort". Els, lesi less'han dissenyat amb un patronatge més modern, amb exclusivitat de patrons de dona. La roba és de qualitat i de major flexibilitat perquè s'adapta al treball que ha de realitzar un policia tenint en compte la funcionalitat, la comoditat i la seguretat per als agents. En general, es tracta d'un vestuari més còmode, operatiu i funcional.La vestimenta es caracteritza per solapes de color groc tant al polo com a les jaquetes, així com la presència de la bandera catalana a la part superior de la màniga esquerra del polo.