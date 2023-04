Multen una empresa d'oli de les Garrigues per utilitzar el nom de la comarca al seu web

La(DOP) Les Garrigues ha denunciat l’empresa, responsable de la marca, en considerar que utilitza de manera inapropiada la paraula "Les Garrigues” al seu portal web.A la companyia garriguenca se li ha iniciat, per part del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, un tràmit de sanció que estipula una multa de, una xifra que es podriaen el cas que els propietaris de l'empresa admetin la responsabilitat i es faci el pagament abans de la resolució de l’expedient. Des de la conselleria s'apunta que en diversos indrets del web s'usa el nom de la comarca, una utilització que la firma nega que hagi estat amb la pretensió de fer publicitat dels seus productes.En aquest sentit, el propietari,, assegura que l'ús del nom de la comarca ha servit, en la majoria d'ocasions, a mode d'informació per localitzar geogràficament l'empresa. "Sabem quina és la normativa europea i l'acceptem, però en aquest cas no ens quedarem de braços creuats. Molta gent ens dona suport", apunta Guiu.Així, la nomenclatura que ha provocat la denúncia apareix eni enllaçades al portal i en explicacions de localització d'explicació sobre què és una denominació d'origen. L'empresa garriguenca lamenta la situació i els criteris que manté la DOP Les Garrigues a l'hora de vetar l'ús del nom de la comarca per a les empreses que no formen part de la denominació.