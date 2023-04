Vox per Ciutadans, el canvi que arriba a la Paeria de Lleida

Lesde la ciutat de Lleida plantegen un escenari de canvis en el sector de les formacions espanyolistes. El PP demanté una lleugera tendència a pujar, però no ho fa amb la intensitat que creia el mateix candidat, que públicament ha dit en més d'una ocasió que el seu partit podria aconseguir fins i tot cinc regidors i ser decisiu en la formació de govern . Els populars es poden quedar amb els dos representants que tenen actualment al consistori lleidatà o, com a molt, créixer a tres.Qui sí patirà una sacsejada electoral serà, formació a qui tots els sondatges situen fora de la Paeria. Després de vuit anys abanderant el "constitucionalismo" i d'una etapa daurada com a socis preferents d'i també de, l'aventura d'aquest partit acabarà, i ho farà després d'uns anys convulsos en els quals els que n'han estat els líders s'han llençat els plats pel cap.va sortir del partit taronja i ara pretén tornar a entrar a l'ajuntament de la mà de Valents. Cap enquesta tampoc no li dona opcions.En una tendència oposada viu, que impulsat per la visibilitat de la marca, té molts números per irrompre a la Paeria per primera vegada. La recent enquesta del diari Segre pronosticava dos regidors ben afermats pel partit ultra per davant d'altres partits com eli la