Els mossos investiguen el nombre de víctimes del jove balaguerí acusat de robar imatges íntimes

El, Humbert. P.P, detingut dimecres a Vilanova de la Barca com a presumpte autor del delicte de descobriment i revelació de secrets, ha quedat enni fiança en manifestar al jutge que col·laboraria amb la justícia. El noi, que és informàtic, ha assegurat que entregaria el telèfon mòbil, l'ordinador i la tauleta si això era necessari per avançar en la investigació.El jove, que suposadament usurpava imatges íntimes de noies ambi posteriorment les venia, ha passat a disposició judicial al jutjat de Balaguer. La investigació es manté oberta i els Mossos d'Esquadra estan investigant ara el nombre exacte de noies que haurien estat víctimes del jove, que a la sortida dels jutjats no ha volgut fer cap declaració.Els agents van interessar-se pel cas després de diverses informacions rebudes i d'unen el qual alertava d'usurpació de fotos de telèfons mòbils. Sobre l'acusat ja s'han formalitzat denúncies i no es descarta que se'n tramitin més en els propers dies.